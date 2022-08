La ventana será el Edomex

Por: Amín Anchondo

Desde hace varios años se ha dicho que el Partido Revolucionario Institucional ya está muerto. Sin embargo, esa creencia era falsa porque aún tenían muchos gobiernos estatales al mando de algún personaje priista. Esto se agravó aún más en el 2021, cuando les quitaron la mayor parte de sus gobiernos estatales y muchos municipios. Pero aún respira.

En 2023 será su estocada final. Viene la elección de su búnker primario, de su cuna, de su casa. El Estado de México ha representado el verdadero PRI, su esencia, su templo. Es el estado con la mayor población en México y de los estados con mayor presupuesto. Un estado que representa mucho y que hospeda a las personas más acaudaladas de nuestro país, así como a las empresas más importantes. Es la joya de la corona, estatalmente hablando.

El panorama es desolador desde la visión de un PRI donde ya comenzaron a saltar del barco muchas de sus más representativas figuras. Muchos se fueron a Morena y otros muchos al PAN. Un ejemplo es el gobierno de Chihuahua, donde gran porcentaje del gabinete proviene de las filas del PRI. Esto mismo sucedió en todo el país. Un partido que casi está solo y que sólo sobrevive con ese búnker, algunos municipios, pero sobre todo, con la ayuda de la alianza que armó con el PAN y PRD. Cosa que en lo personal no entiendo y que le quitó el futuro al PAN.

Morena va a arrasar en el Estado de México en el 2023. Con alianza Va x México, sin alianza, con el papa de candidato, etc. No hay fórmula que logre una encuesta positiva para la oposición. Lo peor del caso es que Morena va con una candidata acusada, comprobada y confesa por delitos electorales, pues le quitó el 10% de la nómina a sus empleados, cuando fue alcaldesa de Texcoco, sin el consentimiento de ellos. Eso es un enorme delito pero le fue perdonado por la sociedad y por las autoridades. No es nada grato escribir esto, pero es la comedia trágica mexicana de todos los días.

El PRI no tiene una candidatura fuerte visible en este momento. El PAN tiene un buen gallo pero pues es panista y ahí es territorio rojo. Al PRD se le fue su mejor gallo a MC y eso le restará mucha votación a la posible alianza. En otras palabras, no sé cómo se pueda armar un Frankenstein que salga a dar la luchita. Pero armar ese monstruo puede costar la alianza y eso difuminaría en automático la posibilidad de ir juntos en el 2024.

El gran ganador de todo esto será Movimiento Ciudadano, porque se va a convertir en el único partido con un crecimiento sólido, buenos perfiles (incluso el más presidenciable) y con un futuro prometedor.





En todos los partidos prevalece esta horrible situación. Pobre México, de verdad. Estamos en la peor crisis de seguridad, inflacionaria, educativa, etc. Y no hay a quién irle. Esta tragicomedia nos la hemos ganado porque no tenemos las agallas de tomar decisiones contundentes y la ley de la selva se apoderó de la sociedad. El Edomex será la ventana a lo que se verá en el futuro. Ya verán.

Nuestra chamba es construir opciones, movimientos y causas correctas. Acciones que contrasten con las opciones políticas actuales y que nos brinden esperanza. Ahorita no lo hay. Pero ya vienen. La verdad siempre llega y gana. Ya lo estamos viendo. Los circos caen.