Charlando sobre vinos

Por: Silvia González

Ola del turismo enológico en Chihuahua

Estimadas lectoras y lectores, estoy cumpliendo cinco años como columnista en El Heraldo de Chihuahua y, haciendo un recuento, me doy cuenta de que he evolucionado con los temas.

Comencé criticando la política del mundo como si pudiera remediarla. Eran los tiempos de los cochinos Peña Nieto y Duarte, me asombraba de que todos supiéramos que robaban harto, pero nadie hacíamos nada. Había gente muy contenta porque se estaba beneficiando, después hicieron unas casotas atrás de la mía. Luego escribí ruegos y lloros a mis lectores para que no votaran por AMLO porque íbamos a empeorar y se convertiría en dictador, adiviné lo primero y, un dos tres por todos mis amigos, que no suceda lo segundo. Entonces entendí que si acaso puedo cambiar algo es mi propio alrededor y me dio por defender los parques secos y feos que tan olvidados tuvo el largo gobierno municipal de Maru Campos; luego la defendí como congénere en su lucha por la gubernatura y hasta di las gracias a los chihuahuenses cuando ganó.

El comportamiento errático del inquilino de Palacio Nacional me hubiera dado para muchos textos, pero es tan soso que me aburrió criticarlo. Lo siguiente fue sobre el desarrollo de las virtudes, el dominio de la mente, la gratitud y todo ese rollo para ser feliz y como hacía tiempo que yo ya lo era, no porque tuviera lo que deseaba, sino por resignación senil. También en un par de ocasiones he hecho alusión a mis libros preferidos y a mis propias novelas que tanto disfruté escribiéndolas.

Hoy estoy cambiando de rumbo, ahora me dedico a elaborar y vender vino tinto, y curiosamente parece que voy creciendo junto a una gran ola que se ha levantado aquí en pleno desierto, tanto así que cuenta con más de veinte etiquetas, y en la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la universidad se organizó el 3er. Simposio Vitivinícola, donde presentaron nueve trabajos de investigación de masters y doctores sobre la siembra y producción de la uva, el estudio del clima, caracterización de levaduras para fermentar, potencial de parras para producir vino blanco y hasta el costo de producción de un viñedo.

Así que, querido lector, lectora, creo que el turismo enológico comienza con el pie derecho aquí en Chihuahua. Búsqueme en el Facebook como Vinícola Diez González, aquí y ahí estaré platicándole sobre vinos: cómo escogerlo, cómo enfriarlo, cómo olerlo, cómo nombrar sus sabores, con qué maridarlo, y usted hará por supuesto la última parte: cómo disfrutarlo.

Namasté

www.silviagonzalez.com.mx

miembro Aechi